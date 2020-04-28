Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти чотири рази порушили режим тиші, двоє українських армійців поранені; кількість нових випадків захворювання коронавірусом у світі потроху спадає; міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорять можливість відкриття кордонів всередині спільноти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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