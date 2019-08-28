Факты ICTV – Выпуск 6:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 раз враг обстрелял позиции наших бойцов на передовой, одного защитника было ранено; министр здравоохранения при президенте беглого Януковича Раиса Богатырева провела ночь в изоляторе временного содержания; Россия направила в Турцию вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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