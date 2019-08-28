Факти ICTV – Випуск 6:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 разів ворог обстріляв позиції наших бійців на передовій, одного захисника поранено; міністр охорони здоров’я часів президента-втікача Януковича Раїса Богатирьова провела ніч в ізоляторі тимчасового утримання; Росія направила Туреччині другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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