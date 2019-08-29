Факты ICTV – Выпуск 6:45 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под завалами дома в Дрогобыче обнаружили тела уже восьми человек, самой молодой жертве всего 5 лет; впервые в Украине официальный День памяти погибших защитников Украины; Владимир Зеленский и Ангела Меркель по телефону договорились о подготовке встречи в нормандской формате.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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