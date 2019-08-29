Факти ICTV – Випуск 6:45 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під завалами будинку у Дрогобичі виявили тіла вже вісьмох людей, наймолодшій жертві всього 5 років; уперше в Україні офіційний День пам’яті загиблих захисників України; Володимир Зеленський та Ангела Меркель телефоном домовилися про підготовку зустрічі у нормандському форматі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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