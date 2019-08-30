Факты ICTV – Выпуск 6:45 (30.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские политзаключенные Кремля получают долгожданную свободу и возвращаются домой, между Украиной и Россией начался обмен пленными; Верховная Рада на вечернем заседании назначила новое правительство и премьер-министра; около двух ночи Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект Закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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