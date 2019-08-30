Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські політв’язні Кремля отримують довгоочікувану свободу і повертаються додому, між Україною та Росією розпочався обмін полоненими; Верховна Рада на вечірньому засіданні призначила новий уряд і прем’єр-міністра; близько другої ночі Верховна Рада України попередньо схвалила проект Закону про зняття недоторканності з народних депутатів України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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