Факты ICTV – Выпуск 7:15 (18.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: реки вместо улиц, надувные лодки вместо авто – британские города переживают мощное наводнение, который оставил шторм Деннис; в Николаеве стартовал финал чемпионата Украины по шахматам среди детей до 12 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.