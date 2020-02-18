Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: річки замість вулиць, надувні човни замість авто – британські міста переживають потужну повінь, що залишив шторм Денніс; у Миколаєві стартував фінал чемпіонату України із шахів серед дітей до 12 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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