Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой ранен один украинский военный, штаб насчитал 7 обстрелов; возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более сотни политзаключенных, среди которых и украинские моряки – такие шаги, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, позволили бы вернуть Россию к большой восьмерки; президент Всемирного банка Дэвид Малпасс прибывает в Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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