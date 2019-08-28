Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Дрогобыче в результате взрыва, скорее всего газа, погиб один человек; на передовой не проходит напряжение, за минувшие сутки враг атаковал 10 раз, ранен один наш военный; Соединенные Штаты могут присоединиться к переговорам по Донбассу в нормандской формате.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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