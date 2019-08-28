Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Дрогобичі через вибух, найімовірніше газу, загинула одна людина; на передовій не спадає напруга, за минулу добу ворог атакував 10 разів, один наш військовий поранений; Сполучені Штати можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в Нормандському форматі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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