Факты ICTV – Выпуск 7:15 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент США Дональд Трамп хочет сэкономить на помощи Украине, приказал своей команде пересмотреть программу финансирования системы безопасности нашего государства; за последний месяц цены на молокопродукты в Украине выросли на 5%; начальников полиции четырех областей: Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской – уволили с должности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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