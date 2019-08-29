Факти ICTV – Випуск 7:15 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент США Дональд Трамп хоче зекономити на допомозі Україні, наказав своїй команді переглянути програму фінансування системи безпеки нашої держави; за останній місяць ціни на молокопродукти в Україні зросли на 5%; начальників поліції чотирьох областей: Закарпатської, Львівської, Житомирської та Запорізької – звільнили з посади.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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