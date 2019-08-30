Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: назначили новое правительство, премьер-министра и генпрокурора; мир поздравляет Украину с назначением новых должностных лиц; около двух ночи Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект Закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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