Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: призначили новий уряд, прем’єр-міністра та генпрокурора; світ вітає Україну з призначенням нових посадовців; близько другої ночі Верховна Рада України попередньо схвалила проект Закону про зняття недоторканності з народних депутатів України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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