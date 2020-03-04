Факты ICTV – Выпуск 7:45 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: глава Николаевской ОГА Александр Стадник помог спасти женщину, которую привалило деревом; в Черновцах жена больного коронавирусом мужчины согласилась на добровольную обсервацию; всего в мире инфицированы более 93 тыс. человек, умерли более 3 тыс. человек, выздоровели почти 50,7 тыс. человек; на внеочередном заседании Верховной Рады обсудят кадровые вопросы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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