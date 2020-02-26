Факты ICTV – Выпуск 7:45 (26.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии вспышка коронавируса, зараженных уже более 300, 11 человек умерли; ежемесячно отчитываться о расследовании дел Майдана пообещали в Государственном бюро расследований тест-систем на коронавирус, которые есть в Украине хватит, чтобы проверить 900 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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