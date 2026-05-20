До 10 июня 2026 года в Украине необходимо оцифровать трудовую книжку. В Пенсионном фонде ранее отмечали, что это не является обязательным требованием для всех, однако отдельным категориям работников следует позаботиться о переводе документов в электронный формат.

Кому нужно оцифровать трудовую книжку

Среди тех, кто должен оцифровать трудовую книжку в обязательном порядке, — лица, имеющие трудовой стаж, приобретенный до 2004 года. Именно для них оцифровка важна, чтобы в будущем правильно учесть весь период работы при назначении пенсии.

Электронный учет трудовой деятельности позволяет сохранить данные о страховом стаже в надежном формате и в любой момент проверить их онлайн. Это также снижает риск потери или повреждения информации, содержащейся в бумажных трудовых книжках. В перспективе это может упростить оформление пенсии — без необходимости лично обращаться в учреждения Пенсионного фонда.

Что касается учета стажа, то до 1 января 2004 года он подтверждается записями в бумажной трудовой книжке. После этой даты данные автоматически учитываются в реестре застрахованных лиц.

Пенсионный фонд также вносит недостающую информацию в реестр на основе оцифрованных трудовых книжек или других документов — например, справок с места работы, архивов, учебных заведений или учреждений службы.

— Важно, что людям со стажем до 2004 года рекомендуется обязательно оцифровать свои документы, чтобы эти периоды были учтены при назначении пенсии в будущем, — подчеркнули в ПФУ.

Если трудовую книжку не оцифровать, стаж не исчезает, однако в Пенсионном фонде могут отсутствовать отдельные данные о вашей трудовой деятельности. В таком случае часть стажа могут не учесть. Это, в свою очередь, может повлиять на размер будущей пенсии.

Пенсионный фонд Украины может принять бумажные документы непосредственно при подаче заявления на оформление пенсии. В таком случае все данные о стаже проверяются и вносятся в базу уже на этапе назначения выплат.

В то же время отсутствие предварительной оцифровки может усложнить и несколько замедлить процесс, ведь специалистам понадобится дополнительное время для проверки записей и подтверждения информации. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать эту процедуру в отдельных случаях.

Кому обязательно нужно оцифровать трудовую книжку:

люди, имеющие трудовой стаж до 2004 года;

те, у кого в трудовой книжке есть ошибки или неточности;

работники, у которых частично утрачена или повреждена трудовая книжка;

граждане, планирующие выйти на пенсию в ближайшее время.

В таких ситуациях лучше заранее проверить все данные и внести их в электронную систему, чтобы избежать задержек и лишней бюрократии. В то же время, учитывая военные условия, власти также рассматривают возможность продления переходного периода для оцифровки документов.

Кому не нужно оцифровывать трудовые книжки

Как поясняют в Пенсионном фонде, для пенсионеров, которые уже не работают, оцифровка трудовых книжек не требуется — все данные об их трудовой деятельности уже хранятся в пенсионных делах.

Также в ведомстве отмечают, что работающим пенсионерам перерасчет выплат осуществляется автоматически каждые два года, а данные о стаже поступают в систему без дополнительных действий со стороны человека.

В то же время в случае несвоевременной оцифровки никаких потерь стажа не будет — бумажная трудовая книжка и в дальнейшем остается действующим документом. Оцифровать ее может как сам работник, так и работодатель.

Источник : Пенсионный фонд

