Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Дрогобыче в результате взрыва газа, погиб один человек, обрушилась часть старого 4-этажного дома; почти половину денег с банковских карт украинцы тратят на еду; на Волыни во время празднования Дня общины люди чуть не разорвали поросенка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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