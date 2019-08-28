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Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Дрогобичі через вибух газу, загинула одна людина, обвалилась частина старого 4-поверхового будинку; майже половину грошей з банківських карт українці витрачають на їжу; на Волині під час святкування Дня громади люди ледве не роздерли порося.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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