Факты ICTV – Выпуск 7:45 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке боевики не прекращают обстрелы, 28 августа отрывали вогонь14 раз; начинает работу Верховная Рада девятого созыва; Украина стала второй в Восточной Европе по количеству авиаперевозок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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