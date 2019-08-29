Факти ICTV – Випуск 7:45 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Сході бойовики не припиняють обстрілів, 28 серпня відривали вогонь14 разів; починає роботу Верховна Рада дев’ятого скликання; Україна стала другою в Східній Європі за кількістю авіаперевезень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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