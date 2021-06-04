Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.06.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса; снят с самолета белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что полностью признает вину, а также уважает Александра Лукашенко; Украина продолжает наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-06-04
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