Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Володимир Зеленський отримав другу дозу вакцини від коронавірусу; знятий з літака білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив, що повністю визнає провину, а також поважає Олександра Лукашенка; Україна продовжує нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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