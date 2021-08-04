Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандальному судье Чаусу сегодня будут выбирать меру пресечения; в Греции температурный рекорд +47. Из пригорода Афин эвакуируют людей. Горят леса в Хорватии и новый центр пожаров в Турции; первый темнокожий президент США. Бараку Обаме сегодня 60. За что его любили американцы и почему критиковали.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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