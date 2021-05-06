Факты ICTV — Выпуск 8:45 (06.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: немедленно отвести войска от украинской границы призвали Россию министры иностранных дел стран Большой семерки; в Эстонии накануне началась активная фаза военных учений Быстрый ответ; в Одесской области уже сутки разыскивают пограничника, который выпал из катера у границы Молдовы.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2021-05-06
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