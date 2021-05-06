Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.05.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негайно відвести війська від українського кордону закликали Росію міністри закордонних справ країн Великої сімки; в Естонії напередодні розпочалася активна фаза військових навчань Швидка відповідь; на Одещині вже добу розшукують прикордонника, який випав з катера біля кордону Молдови.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2021-05-06
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