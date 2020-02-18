Факты ICTV – Выпуск 8:45 (18.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тревожное утро на фронте – около Золотого боевики атакуют наши опорные пункты; много потеряли, но и российского оккупанта разорвали – сегодня пять лет героической обороны Дебальцево; новости коронавируса: 73 тыс. зараженных, но количество смертей меньше. В Китай вылетает борт с украинскими гражданами; совместные патрули, и реальность выборов на оккупированных территориях – в Свободе слова обсуждали последние инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-02-18
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