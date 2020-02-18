Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тривожний ранок на фронті – біля Золотого бойовики атакують наші опорні пункти; багато втратили, але й російського окупанта пошматували – сьогодні п’ять років героїчній обороні Дебальцевого; новини коронавірусу: 73 тис. заражених, але кількість смертей меншає. До Китаю вилітає борт за українськими громадянами; спільні патрулі, та реальність виборів на окупованих територіях – у Свободі слова обговорювали останні ініціативи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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