Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.11.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без втрат та поранених, як минула доба на фронті; хто опікується паркувальними майданчиками Харкова і чому активісти впевнені в махінаціях; як не купитися на фейкову рекламу і не стати жертвою підробних ліків; як у столиці відзначали Всесвітній день передчасно народжених діток.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-11-18
Теги: Факти 8.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.