Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без втрат та поранених, як минула доба на фронті; хто опікується паркувальними майданчиками Харкова і чому активісти впевнені в махінаціях; як не купитися на фейкову рекламу і не стати жертвою підробних ліків; як у столиці відзначали Всесвітній день передчасно народжених діток.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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