Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нацгвардия, спасатели и медики – самолет с эвакуированными украинцами уже через минуту должен сесть в аэропорту; две новые смерти от коронавируса – на Diamond Princess умерла пожилая пара. В то же время, Европе удалось взять болезнь под контроль; Россия не хочет мира – на фронте опять обострение – один украинский армеец ранен в результате атак российских оккупантов; за право быть свободным – сегодня вспоминаем трагические дни Революции Достоинства, когда на Майдане силовики цинично убивали людей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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