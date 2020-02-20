Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нацгвардія, рятувальники та медики – літак з евакуйованими українцями вже за хвилину має сісти в аеропорту; дві нові смерті від коронавірусу – на Diamond Princess померла літня пара. Водночас, Європі вдалося взяти недугу під контроль; Росія не хоче миру – на фронті знову загострення – один український армієць поранений внаслідок атак російських окупантів; за право бути вільним – сьогодні згадуємо найтрагічніші дні Революції Гідності, коли на Майдані силовики цинічно вбивали людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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