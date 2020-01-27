Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Шість млн євреїв було вбито за роки Другої Світової. У Фактах історія українця – який пройшов чотири нацистські концтабори; у лютому парламент голосуватиме у другому читанні за ринок землі. Чи вдалося дійти компромісу – щодо найбільш суперечливих питань; таксі – тільки для жінок та дітей. Новий сервіс у столиці. Чим особливий та чи популярний; трагічна загибель легенди баскетболу – Кобі Браянта; вручення Греммі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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