Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: одни разбирают, другие возводят, боевики лишь имитируют демонтаж укреплений на мосту Станицы-Луганской; новые санкции США против России – реальные экономические ограничения или компромисс и сдерживания Трампом сильного удара; почему исчезают жетоны, кто создает ажиотаж и какие изменения ждут столичную подземку; война за лес на Прикарпатье.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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