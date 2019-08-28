Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одні розбирають, інші зводять, бойовики лише імітують демонтаж укріплень на мосту Станиці-Луганській; нові санкції США проти Росії – реальні економічні обмеження чи компроміс і стримування Трампом сильнішого удару; чому зникають жетони, хто створює ажіотаж і які зміни чекають на столичну підземку; війна за ліс на Прикарпатті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.