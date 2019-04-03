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Факты / Видео / Украина

Финиш отопительного сезона: как Киев будет готовиться к следующей зиме

Отопительный сезон подходит к концу. Из-за теплой погоды выключать батареи стали ранее в Одессе, Херсоне и Днепре они уже холодные. В Киеве отопление выключат в эту субботу.

Только отопление выключат, столичные коммунальщики обещают взяться за подготовку к следующему сезону. В межсезонье планируют переложить 130 км сетей – почти втрое больше, чем в прошлом году. При этом трубы менять будут не точечно, а целыми теплотрассами.

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Трубы обещают класть современные с пластиковой изоляцией и аварийной сигнализацией: специальные провода будут информировать о повреждении дистанционно.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда в Одессе отключат отопление.

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