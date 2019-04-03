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Фініш опалювального сезону: як Київ готуватиметься до наступної зими

Опалювальний сезон добігає кінця. Через теплу погоду вимикати батареї стали раніше в Одесі, Херсоні і Дніпрі вони вже холодні. У Києві опалення вимкнуть у цю суботу.

Щойно опалення вимкнуть, столичні комунальники обіцяють взятися за підготовку до наступного сезону. У міжсезоння планують перекласти 130 км мереж – майже втричі більше, аніж торік. При цьому труби мінятимуть не точково, а цілими теплотрасами.

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Труби обіцяють класти сучасні із пластиковою ізоляцією та аварійною сигналізацією: спеціальні дроти інформуватимуть про пошкодження дистанційно.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Одесі відключать опалення.

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