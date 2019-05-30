Фонд Кучмы Украина организовал концерт скрипачки Марии Нечипоренко в Киеве

Выпускница житомирской музыкальной школы имени Святослава Рихтера 15-летняя Мария Нечипоренко – талантливая скрипачка. За ее плечами – победы в солидных музыкальных конкурсах.

Накануне Мария поразила своим талантом учеников медицинского лицея Киева. В музее Лысенко их ждало настоящее путешествие в мир классической и современной музыки. Мария исполняла произведения известных итальянцев и современных композиторов, в том числе и легендарного Мирослава Скорика.

Читайте: В Киеве при поддержке фонда Леонида Кучмы Украина открылась выставка юных художников

В дуэте со старшим братом Виктором девушка играет уже 4 года. Младший Алексей – выбрал виолончель. Ученики житомирской школы имени Рихтера уже не раз выступали в Киеве при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как стипендиаты фонда Леонида Кучмы провели концерт, посвященный Ференцу Листу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.