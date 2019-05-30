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Фонд Кучмы Украина организовал концерт скрипачки Марии Нечипоренко в Киеве

Выпускница житомирской музыкальной школы имени Святослава Рихтера 15-летняя Мария Нечипоренко – талантливая скрипачка. За ее плечами – победы в солидных музыкальных конкурсах.

Накануне Мария поразила своим талантом учеников медицинского лицея Киева. В музее Лысенко их ждало настоящее путешествие в мир классической и современной музыки. Мария исполняла произведения известных итальянцев и современных композиторов, в том числе и легендарного Мирослава Скорика.

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В дуэте со старшим братом Виктором девушка играет уже 4 года. Младший Алексей – выбрал виолончель. Ученики житомирской школы имени Рихтера уже не раз выступали в Киеве при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как стипендиаты фонда Леонида Кучмы провели концерт, посвященный Ференцу Листу.

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