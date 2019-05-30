Фонд Кучми Україна організував концерт скрипальки Марії Нечипоренко у Києві
Випускниця житомирської музичної школи імені Святослава Ріхтера 15-річна Марія Нечипоренко – талановита скрипалька. За її плечима – перемоги в солідних музичних конкурсах.
Напередодні Марія вразила своїм талантом учнів медичного ліцею Києва. У музеї Лисенка на них чекала справжня подорож у світ класичної та сучасної музики. Марія виконувала твори відомих італійців та сучасних композиторів, зокрема й легендарного Мирослава Скорика.
Читайте: У Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців
У дуеті зі старшим братом Віктором дівчина грає вже 4 роки. Молодший Олексій – обрав віолончель. Учні житомирської школи імені Ріхтера вже не раз виступали в Києві за підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми Україна.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як стипендіати фонду Леоніда Кучми провели концерт, присвячений Ференцу Лісту.