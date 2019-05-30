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Фонд Кучми Україна організував концерт скрипальки Марії Нечипоренко у Києві

Випускниця житомирської музичної школи імені Святослава Ріхтера 15-річна Марія Нечипоренко – талановита скрипалька. За її плечима – перемоги в солідних музичних конкурсах.

Напередодні Марія вразила своїм талантом учнів медичного ліцею Києва. У музеї Лисенка на них чекала справжня подорож у світ класичної та сучасної музики. Марія виконувала твори відомих італійців та сучасних композиторів, зокрема й легендарного Мирослава Скорика.

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У дуеті зі старшим братом Віктором дівчина грає вже 4 роки. Молодший Олексій – обрав віолончель. Учні житомирської школи імені Ріхтера вже не раз виступали в Києві за підтримки  Президентського фонду Леоніда Кучми Україна.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як стипендіати фонду Леоніда Кучми провели концерт, присвячений Ференцу Лісту.

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