В Киеве при поддержке фонда Леонида Кучмы Украина открылась выставка юных художников

В Киеве при поддержке Президентского фонда Леонида Кучмы Украина – открылась выставка работ юных художников из Днепра. Дети создали более 40 картин, которые высоко оценили даже профессиональные художники. Каждый из художников – лично рассказал о своей работе.

Невероятные пейзажи, древняя архитектура, легенды и история Полесья. Картины – дело рук маленьких художников из Днепра. Они совсем юные – от 3 до 16 лет – и уже точно знают секрет, как создать произведение искусства: нужно не отвлекаться и иметь вдохновение.

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Поддержка одаренной молодежи, по мнению Леонида Кучмы, должна быть одним из приоритетов государства. Ведь именно юные таланты – залог светлого будущего страны.

– Это большое счастье, что они у нас в Украине есть. Для меня всегда такие встречи греют сердце. Жить хочется! Хочется так желать, чтобы у этих детей была более-менее светлая дорога, – отметил Леонид Кучма.

Все художники – воспитанники изобразительной студии с Днепра, которая работает уже 15 лет и известна на всю страну своими талантами. Благодаря Фонду Украина дети посетят Черниговскую, чтобы вживую насладиться ее пейзажами и вдохновиться на дальнейшее творчество. А пока что будут ждать помощи с помещением студии: сейчас ее воспитанники вынуждены творить в неблагоприятных условиях. Леонид Кучма призвал руководство города Днепр обратить на это внимание и помочь юным талантам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как фонд Кучмы популяризирует творчество Кобзаря.

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