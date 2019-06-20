Форум стипендиальных программ Завтра.UA: как попасть и преимущества

Фонд Виктора Пинчука представил 20 июня в Киеве уже 12-й ежегодный молодежный форум стипендиальных программ Завтра.UA и Всемирные студии. Участие в проекте примут 400 стипендиатов, среди которых 9 получателей грантов на магистерскую программу в лучших университетах мира, и 100 новых победителей программы Завтра.UA, которые получат годовую стипендию, поддержку в реализации идей.

С вдохновенной речью перед юношами и девушками выступил профессор Йельского университета, известный американский писатель Тимоти Снайдер. По его убеждению, создавать что-то на обломках империи очень трудно, но Украине этот путь придется преодолеть.

Чтобы стать стипендиатом программ Завтра.UA нужно написать мотивационное письмо и представить небольшую научную работу. Далее победители нужно будет вместе работать над совместными проектами, которые имеют шанс получить финансовую поддержку. Послушать новые идеи молодежи приехал и премьер-министр Владимир Гройсман.

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Уже во время общения со студентами премьер делился собственным опытом. Важно не быть равнодушным, не лениться и идти вперед. Ведь причастность к позитивным изменениям – может стать лучшей мотивацией для молодежи работать на госслужбе.

Непредсказуемые идеи молодежи – невероятно важные, сказал на лекции для студентов известный писатель Тимоти Снайдер. Он приехал по приглашению Фонда Виктора Пинчука. Профессор истории Йельского университета Снайдер пошутил – сегодня у студентов как день рождения, а он – их праздничный торт. И перешел к более серьезным темам. Сказал, что без Украины невозможно будущее Европы.

К слову, колыбели надежды: Фонд Виктора Пинчука спас 2,5 тыс детей.

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