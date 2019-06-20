Форум стипендіальних програм Завтра.UA: як потрапити та переваги

Фонд Віктора Пінчука представив 20 червня в Києві вже 12-й щорічний молодіжний форум стипендіальних програм Завтра.UA і Всесвітні студії. Участь у проекті візьмуть 400 стипендіатів, серед яких 9 отримувачів грантів на магістерську програму в найкращих університетах світу, і 100 нових переможців програми Завтра.UA, які отримають річну стипендію, підтримку в реалізації ідей.

З натхненною промовою перед юнаками і дівчатами виступив професор Єльського університету, відомий американський письменник Тімоті Снайдер. На його переконання, створювати щось на уламках імперії дуже важко, але Україні цей шлях доведеться подолати.

Аби стати стипендіатом програм Завтра.UA потрібно написати мотиваційний лист і представити невеличку наукову роботу. Далі переможці разом працюватимуть над спільними проектами, які мають шанс отримати фінансову підтримку. Послухати нові ідеї молоді приїхав і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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Вже під час спілкування зі студентами прем’єр ділився власним досвідом. Важливо не бути байдужим, не лінуватися і йти вперед. Адже причетність до позитивних змін – може стати найкращою мотивацією для молоді працювати на держслужбі.

Непередбачувані ідеї молоді – неймовірно важливі, сказав на лекції для студентів відомий письменник Тімоті Снайдер. Він приїхав на запрошення Фонду Віктора Пінчука. Професор історії Єльського університету Снайдер пожартував – сьогодні у студентів наче день народження, а він – їх святковий торт. Та перейшов до серйозніших тем. Сказав, що без України неможливе майбутнє Європи.

До слова, колиски надії: Фонд Віктора Пінчука врятував 2,5 тис малюків.

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