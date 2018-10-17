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Стипендиальная программа Завтра UA: как принять участие и приз

Новое будущее страны – за молодым поколением интеллектуальной элиты. Одаренные студенты, которые хотят изменений и готовы творить их руками – могут претендовать на годовую стипендию и финансовую поддержку своих идей. С сегодняшнего дня стартует новый, тринадцатый, открытый конкурс стипендиальной программы Завтра UA Фонда Виктора Пинчука.

Для участия студенты 3-6-х курсов должны лишь заполнить заявку на сайте программы. Прием заявок продлится до 17 ноября. Победители получат не только денежную поддержку, но и дополнительные возможности для индивидуального развития.

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Налаживание новых связей, общения, обмена опытом и информацией с единомышленниками, мировыми лидерами мнений и авторитетными менторами.

Всего в рамках программы Завтра UA талантливые студенты воплотили уже более 160 проектов различных направлений – социальные, научные, экологические и бизнес. Все направленные на позитивные изменения в стране. Каждый стипендиат программы получает годовую стипендию. А также возможность присоединиться к огромной семье Завтра UA, которая насчитывает уже 2,5 тыс. молодых и прогрессивных.

К слову, 200 участников – 11 в полуфинале! Как прошел конкурс Хит-конвейер.

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