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Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов

Франция постепенно выходит из карантина — позволили работать общественному транспорту, однако французы опасаются им пользоваться, ведь это необходимость находиться в замкнутом пространстве, а значит — подсознательно опасаются заразиться.

Однако на работу нужно попасть, поэтому во Франции бум двухколесного транспорта. Власть понимает это и дает дотации на покупку электросамокатов или ремонт традиционных велосипедов.

Как работает транспорт в Лионе, смотрите в сюжете журналистки Радио Свобода Евгении Руденко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Франция собирается выходить из карантина.

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