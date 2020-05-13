Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов
Франция постепенно выходит из карантина — позволили работать общественному транспорту, однако французы опасаются им пользоваться, ведь это необходимость находиться в замкнутом пространстве, а значит — подсознательно опасаются заразиться.
Однако на работу нужно попасть, поэтому во Франции бум двухколесного транспорта. Власть понимает это и дает дотации на покупку электросамокатов или ремонт традиционных велосипедов.
Как работает транспорт в Лионе, смотрите в сюжете журналистки Радио Свобода Евгении Руденко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Франция собирается выходить из карантина.
2020-05-13
Теги: Велосипеди, Електровелосипед, Карантин, Франция