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Как Франция собирается выходить из карантина: план правительства

Франция на пятом месте по темпам распространения Covid-19 в мире. Но правительство уже планирует постепенно ослаблять ограничения. В то же время введут некоторые правила, чтобы не допустить новой волны эпидемии.

Маска станет обязательным атрибутом в общественном транспорте, у продавцов магазинов, работников библиотек и учителей в школах.

Планируется открытие всех магазинов, площадь которых не превышает 40 тыс. квадратных метров.

Продуктовые магазины на карантин не закрывались. Безумных очередей, как в начале карантина, уже нет, но цены растут чуть ли не ежедневно.

Все это время кинотеатры и рестораны остаются закрытыми, нельзя собираться более 10 лицам в одном месте.

А вот школы будут открываться поэтапно.

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На овощи и фрукты цена выросла на 30% с начала карантина, в частности из-за того, что водители отказываются заниматься доставкой, потому что боятся заразиться вирусом.

Остаются также открытыми магазины электроники — многие французы сейчас работает дистанционно, поэтому часто надо ремонтировать компьютеры или телефоны.

К слову, ранее Факты ICTV писали, стоит ли украинцам рассчитывать на отпуск летом и когда откроют границы.

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