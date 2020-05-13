Франція пом’якшує карантин: громадянам дають 500 євро на купівлю електровелосипедів

Франція поступово виходить з карантину – дозволили працювати громадському транспорту, однак французи побоюються ним користуватися, адже це необхідність перебувати в замкненому просторі, а значить – підсвідомо побоюються заразитися.

Однак на роботу потрібно потрапити, тож у Франції бум двоколісного транспорту. Влада розуміє це і дає дотації на купівлю електросамокатів або ремонт традиційних велосипедів.

Як працює транспорт в Ліоні, дивіться у сюжеті журналістки Радіо Свободи Євгенії Руденко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Франція збирається виходити з карантину.

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