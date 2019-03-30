Французская весна в Киеве: огонь, вода и трюки на 30-метровой высоте
Французская весна пришла в Украину. За несколько часов в столице на Софийской площади – открытие мультикультурного фестиваля.
Будет невероятное воздушно-цирковое шоу от французского коллектива Transe Express. Организаторы обещают просто феерию эмоций. И приглашают всех в 20.30 на Софийскую площадь.
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Площадь будет усеяна разноцветным светом, включатся прожекторы. Организаторам удалось совместить в номерах несколько видов искусств.
Спектакль символизирует пробуждение природы и весны. Она отражает символизм между землей и луной. Вся часть спектакля будет происходить в прямом смысле в воздухе.
К слову, Факты ICTV рассказывали о фестивале красок в Индии.