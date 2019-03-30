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Французька весна у Києві: вогонь, вода і трюки на 30-метровій висоті

Французька весна прийшла в Україну. За кілька годин у столиці на Софійській площі – відкриття мультикультурного фестивалю.

Буде неймовірне повітряно-циркове шоу від французького колективу Transe Express. Організатори обіцяють просто феєрію емоцій. І запрошують усіх о 20.30 на Софійську площу.

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Площа замайорить різнокольоровим світлом, включаться прожектори. Організаторам вдалося поєднати у номерах кілька видів мистецтв.

Вистава символізує прокидання природи і весни. Вона відображає символізм між землею та місяцем. Вся частина вистави відбуватиметься в прямому сенсі у повітрі.

До слова, Факти ICTV розповідали про фестиваль фарб в Індії.

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