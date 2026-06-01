С 1 июня 2026 г. для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине начнут действовать обновленные правила получения помощи.

В частности, изменения будут касаться семей с детьми, пенсионеров и нетрудоспособных ВПЛ, которым ранее прекратили начисление из-за превышения дохода.

Что именно изменится для переселенцев с 1 июня 2026, кто сможет получить выплаты и какие документы нужно подать – читайте в материале.

Как правительство расширило программу поддержки ВПО

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины расширило программу помощи внутренне перемещенным лицам в 2026 году. Благодаря обновленным изменениям больше переселенцев смогут получить выплаты ВПЛ на жительство, а срок подачи заявлений официально продлили до 1 июня 2026 года.

Речь идет, в частности, о государственной помощи для ВПЛ, которую насчитывают ежемесячно. В Минсоцполитики подчеркивают: подать заявление до 1 июня особенно важно тем переселенцам, которые хотят получить выплаты с начала 2026 года. Если обратиться позже, деньги будут начисляться только с месяца подачи документов без компенсации за предыдущий период.

Помощь детям ВПЛ в 2026 году: кто получит выплаты

С 1 июня 2026 года в Украине изменили правила начисления пособия на проживание для детей из числа внутренне перемещенных лиц в возрасте до 6 лет. Теперь им будут начисляться средства независимо от доходов родителей, если семья отвечает другим условиям государственной программы поддержки переселенцев.

Среди детей от 6 до 18 лет выплаты ВПЛ в 2026 году будут назначаться тем, кто:

проживает на территориях активных боевых действий;

находится в безопасных регионах Украины, но учится в местных учебных заведениях.

В Министерстве социальной политики отмечают: начисление пособия для детей ВПЛ будет осуществляться с 1 февраля 2026 года, но только при условии подачи заявления до 1 июня 2026 года.

Выплаты ВПЛ для пенсионеров и людей с инвалидностью с 1 июня: что известно

Изменения в выплатах ВПЛ среди пенсионеров и людей с инвалидностью коснутся тех, кому раньше была прекращена помощь из-за превышения установленного дохода.

Теперь такие ВПЛ имеют право повторно подать документы на пересмотр решения и возобновление выплат.

В 2026 году установлен обновленный предельный уровень дохода – 10380 грн на одного человека. Если доход не превышает эту сумму, нетрудоспособные переселенцы могут претендовать на проживание.

Также для наиболее уязвимых категорий внутриперемещенных лиц срок получения государственной помощи увеличен с 24 до 30 месяцев. Это означает дополнительные шесть месяцев финансовой поддержки для пенсионеров, людей с инвалидностью и других социально незащищенных групп.

Как подать заявление на помощь ВПЛ

В 2026 году заявление на получение помощи внутренне перемещенным лицам можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда Украины несколькими способами. Это позволяет переселенцам выбрать наиболее удобный вариант оформления выплат ВПЛ.

Вот основные способы подачи заявления на выплаты ВПЛ:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;

через ЦНАП (Центр предоставления административных услуг);

почтой в адрес соответствующего территориального органа ПФУ.

Все эти каналы официальны и равнозначны для оформления помощи на проживание для ВПЛ.

Если лицо еще не имеет статуса внутренне перемещенного лица, его можно оформить онлайн через государственный портал Действие. После получения статуса открывается возможность подать заявление на выплаты ВПЛ в соответствии с действующими правилами 2026 года.

Обновленный порядок подачи заявлений направлен на упрощение доступа к государственной помощи для переселенцев и ускорение оформления выплат в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить выплаты ВПЛ в 2026 году: полные условия и критерии

Согласно главным условиям получения выплат ВПЛ в 2026 году их можно получить только тем переселенцам, которые отвечают установленным финансовым и имущественным критериям за последние три месяца.

Условия получения выплат ВПЛ в июле 2026:

среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 10380 грн;

в течение последних трех месяцев не производили покупку валюты, авто или имущества на сумму свыше 100 тыс. грн;

не получали субсидию на аренду жилья и не имели дохода от сдачи недвижимости в аренду;

не владеют депозитами, облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или драгоценными металлами на сумму свыше 100 тыс. грн;

не находятся на полном государственном содержании и не отбывают наказание в местах лишения свободы.

Размер выплат для ВПЛ в 2026 году остается неизменным:

2 000 грн – для взрослых;

3 000 грн – для детей и лиц с инвалидностью.

Как оформить выплаты ВПЛ онлайн

Украинцы могут оформить статус переселенца и подать заявление на помощь дистанционно через приложение Дия. Для этого необходимо:

Перейти в раздел Услуги для ВПЛ;

Выбрать опцию Получить статус ВПЛ;

Заполнить электронную форму;

Подписать заявление с помощью Дия.Пидпыс;

Дождаться решения о предоставлении статуса.

После получения справки ВПЛ заявление на финансовую помощь можно подать через электронный портал Пенсионного фонда Украины.

